شكرا لقرائتكم خبر عن «عمل إرهابي ترفضه كل الشرائع السماوية».. أمير الكويت يعزي السيسي في ضحايا معهد الأورام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أرسل أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، برقية تعزية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا إدانة الكويت للهجوم الإرهابي الذي وقع في محيط منطقة قصر العيني.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، بعث أمير الكويت برقية تعزية إلى الرئيس المصري عبر فيها عن خالص تعازية وصادق مواساته بضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة قصر العيني أمام معهد الأورام، «معربا عن استنكار الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي الآثم الذي ترفضه كافة الشرائع والقيم الإنسانية والذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين وزعزعة الأمن والاستقرار في البلد الشقيق».

وأكد أمير الكويت على موقف دولته الرافض للإرهاب بكافة أشكالة وصوره وقوفها إلى جانب البلد الشقيق وتأييدها لكل ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنه واستقراره.

وكذلك أرسل ولي العهد الكويتي نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزار جابر المبارك الأحمد الصباح ببرقيتين تعزية إلى الرئيس السيسي، داعين أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء.