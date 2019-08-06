شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب يعلن تبرع محمد بن زايد بـ50 مليون جنيه لصالح معهد الأورام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه تلقى رسالة من ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، تفيد بتبرعه بمبلغ 50 مليون جنيه صالح معهد الأورام.

وأضاف في برنامجه «الحكاية»، الذي يعرض على فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، إن مكتب محمد بن زايد، أكد له أنه مستعد لتقديم كل ما يحتاجه معهد الأورام، بعد الخسائر التي تعرض لها.

وشهد محيط معهد الأورام في ساعة متأخرة، من مساء أمس الأحد، انفجارًا ضخمًا، أدى إلى اشتعال النيران بالمنطقة المحيطة؛ ما أسفر عن مصرع 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين، وفقًا لآخر بيان لوزارة الصحة.