شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: يجب التحول من ثقافة النخبة إلى ثقافة مجتمع لمواجهة التطرّف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الاثنين، المؤتمر التحضيري للمؤتمر الدولي الثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والذي تقيمه وزارة الأوقاف بعنوان: «فقه بناء الدول – دراسة فقهية عصرية» وذلك يومي الأحد والاثنين 15 و16 سبتمبر 2019م بحضور الشيخ جابر طايع ،رئيس القطاع الديني، ولجنة الإعلام، وفريق عمل المؤتمر بالمجلس .

وفي كلمته أكد وزير الأوقاف أن مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يتناول قضية في غاية الأهمية حيث إن الدين لا يقام إلا في وطن آمن مستقر يحمله ويحميه، ولابد من إعلاء‏ المصلحة الوطنية العامة على المصالح الخاصة، كما أن بناء الدول مرهون بالجد والاجتهاد في العمل والإنتاج.

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وأعرب وزير الأوقاف عن سعادته بدعوة رابطة العالم الإسلامي لحضور المؤتمر الذي تنظمه هذا العام تحت عنوان: “المعاني الحضارية في الإسلام” مؤكدًا أن هذه لحظات فارقة في تاريخ أمتنا، إذ إننا نحتاج إلى إبراز الصفحات المشرقة النقية والجوانب والمعاني الحضارية لديننا السمح وشريعتنا الغراء سواء فيما يتصل بعمارة الدنيا بالدِّين، أم فيما يتصل بترسيخ أسس التسامح الديني والتكامل الحضاري وترسيخ أسس العيش المشترك بين بني البشر جميعًا على أرضية إنسانية خالصة، وإحلال ثقافة السلام وخطاب السلام محل ثقافة الاحتراب وخطاب الكراهية، أم في إكرام الإسلام للمرأة وإنصافها وعدم التمييز على أساس اللون أو الجنس أو العرق، والعمل الجاد والدءوب على إعلاء شأن القيم الإنسانية والأخلاقية، واحترام الإنسان كونه إنسانًا كرمه الله عز وجل على إطلاق إنسانيته، فقال سبحانه: ” وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ “.

وأكد الوزير أن ترسيخ أسس التسامح الديني وإحلال خطاب السلام محل خطاب الكراهية، على أن تحويل هذه المفاهيم من كونها ثقافة النخبة إلى ثقافة المجتمع أصبح أمرًا ضروريًا وملحا، فالمجتمع يرقى بجهود جميع أبنائه، مع التأكيد على أهمية دور الإعلام المرئي والمسموع والمفروء في ذلك ،موضحا أن هناك نقلة نوعية في تدريب الأئمة والواعظات حيث انتهينا من تدريب المجموعة الأولى وعددها 15 إمامًا بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والهيئة الوطنية للإعلام لإكسابهم المهارات الإعلامية التي تمكنهم من التحدث في قضايا تجديد الخطاب الديني، كما تم تخريج دفعتين من الأئمة والواعظات والإداريين حيث بلغ عدد الخريجين 67 خريجًا وتدريبهم على مهارات الحاسب الآلي والسوشيال ميديا وهناك خطة للعام المقبل لتدريب 300 إمام وواعظة وإداري .

وأوضح أن هناك نقلة نوعية كبيرة في مشروع صكوك الأضاحي والذي يعد مشروع الدولة المصرية وتنفذه وزارة الأوقاف بالتعاون مع مؤسسات الدولة وأن التوزيع سيشمل جميع أنحاء الجمهورية، آملين أن يصل التوزيع إلى نحو مليون أسرة .

وقال: لدينا أرقامًا قياسيةً مشرفةً في جميع موارد الوزارة ونعمل بتنسيق كامل مع مؤسسات الدولة، مع ضبط جيد في الإيرادات والمصروفات وقد حققت الوزارة فوائض غير مسبوقة ولافتة للنظر وقد حققت هيئة الأوقاف أعلى عائد لها في تاريخها هذا العام .