شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تعلن تخصيص 5 ملايين جنيه لإعادة ترميم معهد الأورام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، تخصيص مبلغ 5 ملايين جنيه من موازنة بنك ناصر الاجتماعي، للمساهمة في إعادة ترميم معهد الأورام والمساهمة في إعادة تشغيله بكامل طاقته.

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