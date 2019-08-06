شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزيرة التضامن يكشف تفاصيل مبادرة «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المهندس محمد هاشم، مستشار وزير التضامن الاجتماعي ومدير مبادرة «حياة كريمة»، إن اختيار الجمعيات المشاركة في المبادرة يتطلب خبرات وقدرات خاصة من أنشطة ومشروعات ومسوح ميدانية والتواصل مع الأسر الأولى بالرعاية بالقرى، كما تشارك هذه الجمعيات بتمويل المبادرة بجانب عملية التنفيذ.
وأضاف «هاشم» خلال مداخلة هاتفية، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، اليوم الاثنين، أنه تم التوقيع بروتوكولات تعاون مع 20 جمعية أهلية في المرحلة الأولى من المبادرة، لافتا إلى أن كل جمعية تختلف في عدد القرى التي تطورها.
وأشار مدير مبادرة «حياة كريمة» إلى أن الجمعيات الكبيرة في المبادرة تعتمد على بعض جمعيات تنمية المجتمع المحلي الموجودة على أرض الواقع في المناطق الجغرافية التي يتم أنشطة المبادرة فيها، ما يعد فرصة لنقل الخبرات من الجمعيات الكبيرة للجمعيات المحلية الصغيرة.
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