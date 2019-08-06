شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودي يودّع بعثة الحج الرسمية المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ودَع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية، أسامة بن أحمد نقلي، بعثة الحج الرسمية المصرية برئاسة محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، وذلك قبيل مغادرتها مطار القاهرة الدولي اليوم.

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ونوه نقلي باستحداث المملكة نظام «المسار الإلكتروني»، وإلغاء اللاصق المطبوع على جوازات السفر مما أتاح للراغبين في أداء المناسك استخراج تأشيرات الحج دون الرجوع لسفارات وقنصليات المملكة بالخارج، وهو الأمر الذي اختصر زمن استصدار التأشيرات.

وأكد أن الخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لزوار بيت الله الحرام والمسجد النبوي حققت هذا العام تطورًا كبيرًا بما يتسق مع رؤية المملكة 2030، التي أرست مبادئ تتناسب مع النمو المتوقع في أعداد الحجاج والمعتمرين.

وقال: «لقد أطلقت المملكة عدة مبادرات للتيسير على ضيوف الرحمن في أداء المناسك، شملت هذه المبادرات خدمات استثنائية قبيل السفر، وحتى الوصول إلى الأراضي المقدسة، مثل مبادرة طريق مكة التي نجحت في تقليل زمن انتظار الحجاج في منافذ الوصول إلى المملكة، بالتوازي مع مضاعفة الموانئ الجوية والبحرية والبرية بالمملكة من ساحات المغادرة والوصول، وتطوير الخدمات الطبية الثابتة والمتحركة التي تنتشر في المشاعر المقدسة، وخدمة الإسعاف الجوي، إلى جانب تحديث بنى النقل والمواصلات داخل المملكة، وزيادة عدد رحلات قطار الحرمين السريع الذي يختصر المدة الزمنية بين مكة المكرمة والمدينة المنورة في حدود ساعتين».