شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد عيان على انفجار معهد الأورام: «السيارة انفجرت ولقينا بني آدمين بتولع وزجاج بيتكسر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال شاهد عيان في الحادث الإرهابي أمام معهد الأورام بقصر العيني إنه كان يسير هو وصديق له بسيارتين ميكروباص في شارع القصر وفوجئنا بسيارة سوداء ملاكي تسير عكس الاتجاه.

وتابع شاهد العيان، خلال لقائه مراسل برنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى والمذاع على قناة صدى البلد، أن تلك السيارة كانت تسير بدون أي لوحات مرورية وكان زجاجها غامقا لا يظهر ما بداخلها.

Advertisements

وأضاف أن زميله حاول أن يفادي تلك السيارة التي تسير بالعكس ولكنه اصطدم بجانب السيارة الميكروباص ولم يستطع أن ينزل من باب السيارة لمشاهدة ما حدث في سيارة زميله وحدث الانفجار وقال: «لقينا الازاز بيتكسر وبني آدمين بتولع ومشوفتش حاجة قدامي».

وكشف الشاهد الرئيسي في الحادث الإرهابي أمام معهد الأورام بقصر العيني أن الشخص الذي كان يقود السيارة الملاكي شاب أبيض ولم يقم بالخروج من السيارة الملاكي حتى انفجرت كما حاولت أنا وصديقي النزول للاطمئنان على الميكروباص بعد احتكاك السيارة الملاكي به.