شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يصدق على تعديل قانوني المنظمات النقابية العمالية والجامعات الخاصة والأهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 142 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية والعمالية وحماية حق التنظيم النقابى الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017. كما صدق الرئيس أيضا على قانون رقم 143 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009 ونشر القانونان فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر الاثنين.

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