شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الفلسطيني يدين حادث معهد الأورام: نقف إلى جانب مصر في معركتها ضد الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، الهجوم الإرهابي الغاشم الذي استهدف مواطنين مصريين عزل في حادث «معهد الأورام» الذي وقع في منطقة قصر العيني مساء الأحد وأدى إلى استشهاد 19 مواطنا وإصابة 32 آخرين.

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واستنكر «اللوح» الهجمات الإرهابية التي تقوم بها عصابات تحاول ترويع أمن الشقيقة الكبرى مصر، مؤكدا أن القيادة المصرية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي وكافة الأجهزة الأمنية ستبقى درعاً متينة في وجه كل من يحاول النيل من أمن مصر وأمانها.

وأكد اللوح استنكار دولة فلسطين قيادة وشعبا لتلك الأعمال الإرهابية، ووقوف فلسطين إلى جانب مصر رئيسا وشعبا في معركتها لدحض الإرهاب، وثقة الشعب الفلسطيني بقدرة مصر على الانتصار في معركة الأمة ضد الإرهاب، ودحر أوكار تلك الجمعات المتطرفة.

وأعرب السفير الفلسطيني عن عميق حزنه ومواساته لأهالى الشهداء والجرحى الأبرياء، وتقدم إلى الشعب المصري بأحر التعازي القلبية، داعيا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، متمنيا لمصر وشعبها كل الخير والاستقرار والسلام.