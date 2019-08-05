معهد الأورام ينعي موظفي أمن استشهدا بالحادث الإرهابي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

نعت إدارة المعهد القومي للأورام، فردين أمن المعهد اللذين استشهدا بالحادث الإرهابي الذي وقع في محيط المعهد مساء أمس الأحد.

وقال المعهد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الاثنين، إن "إدارة المعهد تنعى فردين من أفراد الأمن، استشهدا أثناء تأدية وظيفتهما في الحادث الإرهابي الغادر الذي تعرض له المعهد".

وأضاف أن العاملين هما محمود عبد الظاهر، ونبيل أبو هشيمة، متقدمًا بخالص العزاء والمواساة لأسرتيهما.

وأعلنت وزارة الداخلية، الإثنين، تفاصيل انفجار معهد الأورام. وقالت في بيان رسمي: "الانفجار نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات أخرى أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه".

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ووفقًا لبيان الداخلية؛ تبين أن السيارة المتسببة في الحادث مُبلَّغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، فيما أشار الفحص الفني إلى أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات أدت لحدوث الانفجار عند التصادم.

فيما أشار بيان رسمي صادر عن وزارة الصحة إلى ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة إلى 20 حالة وفاة، و47 مصابًا.