​"هتهدوا هنبني".. وزيرة التضامن: ترميم معهد الأورام بدأ بعد ساعات من الحادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قالت وزيرة التضامن، إن رجال شركة المقاولون العرب شرعوا في ترميم وإصلاح تلفيات معهد الأورام بعد ١٠ ساعات فقط من الحادث الإرهابي، موجهة حديثها للجماعات الإرهابية قائلة: "هتهدوا هنبني".

وكتبت الوزيرة عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "بعد ١٠ ساعات فقط من حادث معهد الأورام كان رجال المقاولون العرب قد شرعوا في الترميم والاصلاح، عشرات العمال والمهندسين بستراتهم الصفراء معلقون على السقالات، وبعد ٨ ساعات كانت العيادات الخارجية اشتغلت وإحنا بنعاين كان في أطباء في العمليات".

وتابعت موجهة حديثها للإرهابيين: "يعني هتهدوا هنبني، هتجرحوا هنداوي، هتقتلوا هناخد بالتار، والسن بالسن .....واسلمي يا بلادي وتسلم أيادي الأطباء والمهندسين والعمال".