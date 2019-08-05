صور- "مادة لونها لبني".. "الخليج 365" يرصد رفع الأدلة بموقع انفجار معهد الأورام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب وتصوير- محمد نصار:

أعلنت وزارة الداخلية أن التحريات المبدئية توصلت إلى أن السيارة المتسببة في الحادث كان بها كمية من المتفجرات.

وأضافت الداخلية في بيان، أن السيارة المتسببة في الحادث كانت متجهة إلى أحد الأماكن وبها متفجرات؛ تمهيدا لتنفيذ عملية إرهابية، موضحة أن التحريات تشير إلى تورط حركة "حسم" في العملية الإرهابية.

ورصدت عدسة الخليج 365، صباح اليوم، آثارا لمادة ذات لون "لبني" منتشرة في موقع الانفجار، أثناء رفع خبراء المفرقعات بوزارة الداخلية الأدلة بموقع الانفجار.

وجمع رجال الداخلية عددًا من الأجزاء المحطمة للسيارات التي انفجرت، وكان تركيزهم على هذه المادة، التي أوضحت آثار التفجير، ما أكده بيان الداخلية منذ قليل.

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ورصد وجود مادة ذات لون "لبني" في موقع الحادث ومنتشرة بكثافة على كل أجزاء السيارات المتحطمة.

وشهد محيط معهد الأورام بالمنيل في الساعات الأولى من صباح اليوم انفجارًا شديدًا أدى إلى أضرار بواجهة المعهد بالكامل وأجزاء بداخله، كما أسفر عن وفاة 20 شخصًا وإصابة 30 آخرين.​

وقال نائب رئيس جهاز أمن الدولة السابق، عضو المجلس القومى لمكافحة الإرهاب، اللواء فؤاد علام، إن تلك المادة هي من ستحدد نوعية وطبيعة تلك التفجيرات التي ستساعد الأمن في تحقيقاته للقبض على الإرهابيين المتورطين في الحادث، مشيرًا إلى أن "هناك أنواع عديدة للمتفجرات ويبدو أن تلك المادة لفتت انتباه الخبراء وربما تكون نوعًا جديدًا".

وأضاف في تصريحات لمصراوي، أن الفحص المبدئي أثبت أن السيارة كانت معدة للانفجار في مكان آخر، ولكنها انفجرت لسبب ما في هذا المكان.

وأكد أن الانفجار الضخم يظهر أن كمية المتفجرات التي كانت بالسيارة ليست قليلة، متابعًا: "أخطر دلالة في هذا الحادث الإرهابي هو توفر هذا الكم من المتفجرات في السيارة المتفجرة، وكيف وصلت لقلب القاهرة؟".