الجامعة الألمانية بالقاهرة تكرم أوائل الثانوية على مستوى الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

شهدت الجامعة الألمانية بالقاهرة اليوم احتفالية تكريم 34 طالبا وطالبة من أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية والذين تنطبق عليهم معايير المنحة الكاملة المخصصة لهم طوال فترة دراستهم بكليات الجامعة وحتى التخرج.

وقال الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة أن تفوق طلاب الثانوية العامة أمر مميز يسعد جميع المصريين ، وأن هذا التفوق لا يحسب للطلاب فقط ولكن أيضا لأولياء أمورهم، لافتا إلى أن الجامعة الألمانية على مدار 17 عاما ومنذ تأسيسها تكرم طلاب الثانوية العامة على تفوقهم، وأن هؤلاء الأوائل يمثلون جميع المحافظات المصرية.

وأضاف منصور أن خريجي الجامعة الألمانية واجهة مشرفة في جميع المحافل العلمية في مصر والخارج، مقدما الشكر لجميع أعضاء هيئة التدريس لمجهودهم مع جميع الطلاب.

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وتابع قائلا، إن طلاب الجامعة الألمانية استطاعوا انتاج "ريبوت" ذو قدرات فائقة، وهم نموذج طيب للشباب المصري الذى يستحق كل تشجيع، وأن طلاب الجامعة الألمانية وخريجها دائما ما يبدعون ويقدمون نماذج فريدة في تطبيق واستخدام العلوم الحديثة، وأن الجامعة لديها منظومة غير مسبوقة في أي من جامعات العالم.

وأشار الدكتور أشرف منصور إلى أن سوق العمل مفتوح للمهارات والكفاءات العالية، وهو ما توفره الجامعة الألمانية من خلال مناهجها وبرامجها، وأن أوائل الثانوية العامة عليهم ألا يتصورا أن مجموع الثانوية العامة سيجعلهم من الأوائل أيضا ولكن على الطالب أن ينافس مع جموع المتفوقين، وأن الجامعة الألمانية دائما تقدم خريجين على مستوى عال من الكفاءة في مختلف دول العالم.

ونوه منصور إلى أن الجامعة الألمانية لديها حتى الآن 517 طالبا وطالبة من أوائل الجمهورية في مختلف التخصصات، منوها إلى أن الجامعة لديها مجموعة من الأسس، أهمها مبدأ الاتاحة، وهي اتاحة الأماكن للمتفوقين، والاتاحة في التكنولوجيا فالمعامل متاحة وكذلك المطبعة ثلاثية الأبعاد للحديد ولدينا تكنولوجيا لم تخرج من حدود ألمانيا لدولها المجاورة، وليس لدينا تمييز بين أى أحد وكل ما نسعى إليه هو بناء بلادنا مصر.

وشمل التكريم 34 طالبا وطالبة من أوائل الجمهورية، من بينهم 14 طالبا وطالبة من شعبة علمي علوم و10 طلاب من شعبة علمي رياضة، و10 طلاب من الشعبة الأدبية، حيث من المقرر أن يلتحقوا بكليات الجامعة في تخصصات الهندسة بفروعها "الهندسة وعلوم المواد –برنامج الهندسة المدنية – برنامج الهندسة المعمارية - هندسة تكنولوجيا المعلومات - هندسة الاعلام" والصيدلة والتكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا الإدارة والعلوم التطبيقية والفنون والحقوق والدراسات القانونية.