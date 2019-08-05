أخبار مصر | محمود شعراوي يصدر حركة تنقلات لقيادات الإدارة المحلية خلال ساعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود شعراوي يصدر حركة تنقلات لقيادات الإدارة المحلية خلال ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتمد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، خلال ساعات، حركة تنقلات كبيرة لقيادات الإدارة المحلية.

وتأتي الحركة بهدف ضخ دماء جديدة في العمل بالمحافظات، بما يساعد على الارتقاء وتحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جدير بالذكر أن اللواء محمود شعراوي، كان قد قرر أن تصدر حركات تنقلات قيادات الإدارة المحلية مرتين في العام الأولى في شهر فبراير والأخري في شهر أغسطس من كل عام، لضمان تحقيق الاستقرار في منظومة القيادات وإعطاء فرصة للقيادات للتقييم.