أخبار مصر | الأرصاد تحذر من طقس الغد: شديد الحرارة على هذه المناطق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد تحذر من طقس الغد: شديد الحرارة على هذه المناطق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت الهيئة العامة للأرصاد، بيانًا حول حالة طقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد، شديد الحرارى على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وأضاف البيان أن الرؤية تقل مع الشبورة المائية صباحًا علي شمال البلاد، والرياح معتدلة تنشط علي السواحل الشمالية، وعلي جنوب سيناء، كما تنشط علي البحر المتوسط.

وتناول البيان أهم درجات الحرارة على المدن المصرية، وجاءت كالتالي:-

الصغرى- العظمى

القاهرة 26-36

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الاسكندرية24-31

السلوم23-31

كاترين18-32

شرم الشيخ 30-38

حلايب 27-33

أسوان 30-42