شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبدالحميد يّدشن مبادرة للتبرع لمستشفيات الأورام: إعلانات المستشفيات مجانًا على «TeN» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا الإعلامي عمرو عبدالحميد، الشعب المصري بالتبرع لمعهد الأورام بالمنيل بعد الحادث الإرهابي الذي وقع أمامه أمس، حيث تضرر المعهد بشكل كبير للغاية بسبب قوة الانفجار التي أثرت على المعهد وبعض الغرف والأبواب والشبابيك، وذلك خلال تقديمه برنامج «رأي عام»، الذي يُعرض على شاشة «TeN».

وقال «عبدالحميد» إنه يدعو الجميع من خلال برنامجه ومن خلال شاشة «TeN» المساهمة بأي شكل من الأشكال في مساعدة معهد الأورام بالمنيل، وكل مستشفيات الأورام بكافة أنحاء الجمهورية، وسيتم غدًا عقد اجتماع داخل إدارة القناة مع زميله الإعلامي نشأت الديهي لمناقشة وبحث سبل تقديم المساعدة من جانب القناة لمعهد الأورام.

وأعلن عبدالحميد أن كل الإعلانات الخاصة بمستشفيات الأورام وتحديدا معهد أورام المنيل ستكون على شاشة القناة «بالمجان»، وهذه مساهمة بسيطة للبحث عن حلول والتكاتف مع مرضى الأورام.