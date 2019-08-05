شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار»: مقبرة تون عنخ آمون الوحيدة في وادي الملوك التي لم تحتو عن أي نقوشات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن ما ذكرته الوكالة الألمانية حول أن مقبرة ومومياء توت عنخ آمون بالأقصر معرضتان للخطر، فيه جزء كبير من الخطأ، حيث ذكر أن مقبرة توت عنخ آمون لم تأخذ وقتها في النحت وتم تصميمها بطريقة سريعة، وتم دهنها على عجالة، ولم يتم إجراء فيها أي نقوش.

وقال «وزيري»، خلال حوار تليفزيوني، أن مقبرة تون عنخ آمون تُعد المقبرة الوحيدة في وادي الملوك التي لم تحتو على أي نقوشات، ولكنها كانت مليئة بالرسومات وذلك لاستعجالهم نظرًا لوفاة توت عنخ آمون في سن صغير، مؤكدًا أن الوفود الكثيفة لزيارة مقبرة توت عنخ آمون أثرت عليها بشكل كبير، وتعرضت هذه المقبرة للرطوبة.

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وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أنه عندما تم نقل التابوت الذهبي الخاص بتوت عنخ آمون للمتحف المصري الكبير كان في حالة سيئة للغاية، وكانت الرقائق الذهبية من التابوت الذهبي تتناثر وتقع، والتابوت كان به بعض التشققات، وتم نقله للمعامل من أجل صيانته.

وتابع: «فيه حشرات صغيرة دخلت المقبرة وهناك محاولة للتخلص من الفطريات والحشرات وتستغرق أسبوعا، ثم سيتم نقل الأشياء الأثرية من داخل المقبرة من أجل ترميمها وستستغرق وقتًا من 6 لـ 8 شهور».

وواصل: «لما كارتر جه واكتشف المقبرة منذ 96 عامًا، أراد أخذ الأساور الذهبية الخاصة بالمومياء، وتعامل مع القطع الأثرية بطريقة ناشفة شوية منذ اكتشاف المقبرة»، موضحًا أنه يتمنى نقل المومياء إلى مكان أوسع من أجل أن يتم معالجتها بطريقة صحيحة وتكون في مكان معقم.