شكرا لقرائتكم خبر عن آمنة نصير لمنفذي هجوم معهد الأورام: «أنتم كلاب النار.. ولن تنالوا إلا نار جهنم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة، إن الحادث الإرهابي على معهد الأورام بمنطقة قصر العيني هو عملية إرهابية حقيرة أصابتنا بالألم والمرارة.

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وذكرت آمنة نصير، خلال مداخلة هاتفية، أن مرتكبي هذه الحادثة هم كلاب النار ولن يعرفوا في حياتهم خيرا ولن ينالوا إلا نار جهنم أمام الله سبحانه وتعالى بما يقترفونه من آثام للنفس البشرية التي من قتلها كمن قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا.

وأضافت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ الفلسفة والعقيدة، أن هذه الدماء ليس لها أي ذنب، وتساءلت: متى يفيق هؤلاء الكلاب من أعمالهم الحقيرة ومتى يعلمون أن هذا لن يعطيهم الدنيا أو الآخرة وأي فائدة مما يرجونه.

وأكدت آمنة نصير أن مصر ستبقى قوية والشعب المصري سيظل قوي العزيمة والإرادة، ولن ينالوا من هذا البلد العظيم أي شيء، فهذه الأرض الطاهرة تجلى فيها الله سبحانه وتعالى لسيدنا موسى وستظل آمنة.