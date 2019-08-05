شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شكوى «هواوي».. «الأعلى للإعلام» يوصي بحجب «الصباح نيوز» و«الإخبارية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف صالح الصالحي، مقرر لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن اللجنة أوصت خلال اجتماعها اليوم بحجب موقعي «الصباح نيوز»، و«الإخبارية» لمدة 3 أشهر، وذلك بعد الشكاوى المقدمة من شركة هواوي ضد الموقعين.

وأضاف، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن لجنة الشكاوى أوصت أيضا في تقريرها الذي رفع إلى الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد ووافقت عليه هيئة مكتب المجلس، بإزالة كافة الموضوعات التي نشرت على موقعي الصباح نيوز والإخبارية ضد شركة هواوي، مع نشر اعتذار للشركة.

ومن المقرر أن يوقع الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على القرار بعد موافقة هيئة مكتب المجلس على حجب موقعي الصباح نيوز والإخبارية.