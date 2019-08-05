شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين انفجار معهد الأورام: يتنافى مع القيم الدينية والإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة العمل الإرهابي الذي وقع فجر اليوم الاثنين خارج المعهد القومي للأورام في منطقة المنيل، وأسفر عن مقتل عشرات الضحايا فضلاً عن العديد من الإصابات.

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وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أنّ «هذا العمل الإجرامي يتنافى مع القيم الدينية والإنسانية».

وأعربت الوزارة عن «تعاطف دولة الإمارات العميق وتعازيها الصادقة لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذا العمل الإجرامي الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار مصر».

وجدّد البيان «موقف دولة الإمارات الثابت الرافض للإرهاب أياً كان مصدره ومنطلقاته».