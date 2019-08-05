شكرا لقرائتكم خبر عن مختار نوح: كل الجماعات الإرهابية تتلقى تمويلات من قطر وتركيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المحامي مختار نوح، الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، إن كتائب الردع التابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي تُعد الجناح المسلح للتنظيم وشكلا من أشكال الانقسام، مثلها مثل التنظيم السري في جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدًا أن مثل هذه الكتائب تظهر كملحق بالجماعة أو بالتنظيم، ثم يحدث انشقاق وتنفصل عن الجماعة.

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وأضاف «نوح»، خلال مداخلة هاتفية، أن هناك أكثر من 42 إرهابيًا في سوريا نتيجة الانقسامات الداخلية للجماعات الإرهابية، ولكن الفكر والتوجه واحد، كما أن هناك 28 جماعة وفرقة إرهابية في ليبيا، مؤكدًا أن جميع الجماعات الإرهابية يتلقون تمويلات من دولتي قطر وتركيا.

وتابع: «الآن لم يصبح سرًا، الدعم الآن أصبح علنيًا، كنا زمان لو قولنا كده يقولوا فين الدليل انما دلوقتي بقى على المكشوف»، مؤكدًا أن قناة «الجزيرة» القطرية تقوم بنشر الشائعات لخدمة قطر وتركيا، وتقوم بمهاجمة الدولة المصرية بشكل علني.

وواصل: «كل ما يكون هناك حالة من التطوير في مصر والنهوض بالاقتصاد في مصر، تقوم القناة القطرية بمعاداة مصر، مش ممكن تذيع أي خبر سيئ عن تركيا وإيران وقطر».