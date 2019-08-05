شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة: كل العزاء للشعب المصري في حادث انفجار معهد الأورام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية، وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، بخالص التعازي للشعب المصري ولأسر شهداء الحادث الإرهابي الذي استهدف مساء الأحد في محيط منطقة قصر العيني.

وقالت الكنيسة في بيان لها من أجل المصابين لكي ينعم عليهم الله بالشفاء التام، مضيفًا: «ونصلي أن يحفظ الرب وطننا العزيز من كل شر وأن يعيد مرتكبي الجرائم الإرهابية إلى وعيهم وإنسانيتهم، حفظ الله مصر والمصريين من كل شر وسوء».