شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار السيسي: عزائي لكل المصريين في استشهاد أبنائنا في انفجار معهد الأورام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قدمت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، بخالص العزاء لكل المصريين في استشهاد أبنائنا في حادث انفجار معهد الأورام. وكتبت السيدة انتصار، في حسابها على «فيس بوك»، الاثنين: «عزائي لكل المصريين في استشهاد أبنائنا جراء الحادث الإرهابي بمعهد الأورام بالمنيل، وأتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين ولمصرنا الأمن والسلام».

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