شكرا لقرائتكم خبر عن ناعيا ضحايا انفجار معهد الأورام .. دحلان: مصر ستهزم الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان النائب بالمجلس التشريعي والقيادي الفلسطيني، محمد دحلان، الهجوم الإرهابي الذي وقع في محيط قصر العيني بالأمس، وأودى بحياة عدد من الأبرياء وإصابة آخرين، معرباً عن ثقته بأن الدولة المصرية ستهزم الإرهاب.

وأكد «دحلان»، عبر صفحته بـ فيسبوك، الاثنين، أن الشعب المصري بقوته وتماسكه أقوى من كل جرائم الإرهاب ومن المؤامرات الخارجية، متقدماً بخالص التعازي للشعب المصري وللرئيس عبدالفتاح السيسي، آملاً أن يلهم الله ذويهم الصبر والسلوان، متمنياً الشفاء العاجل لمصابي الحادث الإرهابي.