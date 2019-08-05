شكرا لقرائتكم خبر عن ناعيا ضحايا انفجار معهد الأورام .. دحلان: مصر ستهزم الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أدان النائب بالمجلس التشريعي والقيادي الفلسطيني، محمد دحلان، الهجوم الإرهابي الذي وقع في محيط قصر العيني بالأمس، وأودى بحياة عدد من الأبرياء وإصابة آخرين، معرباً عن ثقته بأن الدولة المصرية ستهزم الإرهاب.
وأكد «دحلان»، عبر صفحته بـ فيسبوك، الاثنين، أن الشعب المصري بقوته وتماسكه أقوى من كل جرائم الإرهاب ومن المؤامرات الخارجية، متقدماً بخالص التعازي للشعب المصري وللرئيس عبدالفتاح السيسي، آملاً أن يلهم الله ذويهم الصبر والسلوان، متمنياً الشفاء العاجل لمصابي الحادث الإرهابي.
كانت هذه تفاصيل خبر ناعيا ضحايا انفجار معهد الأورام .. دحلان: مصر ستهزم الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.