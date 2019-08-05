شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: تعويضات عاجلة لضحايا انفجار معهد الأورام.. ورعاية طبية للمصابين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدّم المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، خالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع أمس أمام معهد الأورام بالمنيل، موضحًا أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفقد مبنى معهد الأورام وزار مصابي الحادث الإرهابي.

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن رئيس الحكومة وجه بصرف تعويضات عاجلة للمتضررين من الحادث الإرهابي، حيث ستكون 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و100 ألف جنيه لكل مصاب بعجز كلي، مؤكدًا أن شركة المقاولون العرب تعهدت بإنجاز ترميم معهد الأورام في أقرب وقت.

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وأكد المتحدث باسم رئاسة الوزراء أن مستشفى 57357 استقبل بعض المرضى من معهد الأورام، مؤكدًا أن مدبولي وجه بتوفير أقصى درجات طبية لكل مصابي الحادث الإرهابي، حيث إن معظمهم مصابون بحروق، والحروق تحتاج رعاية طبية من نوع معين.

وشهد محيط معهد الأورام التابع لجامعة القاهرة انفجارًا مدويًا، مساء أمس الأحد، نتج عن اصطدام سيارة ملاكي كانت تسير عكس الاتجاه بسرعة عالية، بشارع كورنيش النيل أمام معهد الأورام، بـ3 سيارات، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا، وتبين بعد الفحص أن السيارة كانت محملة بالمتفجرات، بحسب بيان الداخلية.

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، ارتفاع عدد الوفيات لـ20 حالة بينهم 4 مجهولين، وكيس أشلاء، وارتفاع عدد المصابين إلى 47 حالة، مشيرة إلى أن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء 3 حالات خطرة في الرعاية المركزة، مقدمة التعازي لأهالي المتوفين في حادث معهد الأورام، متمنية الشفاء العاجل لباقي المصابين.

وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء نيابة جنوب القاهرة الكلية لموقع حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بمنطقة قصر العيني، وإجراء المعاينات اللازمة؛ للوقوف على أسباب وكيفية وقوع الحادث.