شكرا لقرائتكم خبر عن حركة حسم الإرهابية.. الوجه الحقيقي لجماعة الإخوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الداخلية أن حركة «حسم» الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان، مسؤولة عن الحادث الإرهابي الذي أدى لوقوع عدد كبير من القتلى في انفجار «معهد الأورام».

وحركة «حسم» التابعة للإخوان المسلمين، حيث تستغلها الجماعة كواجهة إعلامية تنسب إليها عمليات العنف التي تنفذها.

بدأت هذه الحركة ظهورها وعملياتها الإرهابية في 16 يوليو 2016، حيث أعلنت مسؤوليتها عن محاولة اغتيال المفتي السابق الدكتور على جمعة.

حاولت الحركة في 29 سبتمبر 2016 قتل زكريا عبدالعزيز أحد كبار مساعدي النائب العام، بينما كان عائدا من مكتبه، بواسطة قنبلة لكن العملية فشلت، على الرغم من إصابة أحد المارة.

Advertisements

وأعلنت الحركة في 4 نوفمبر 2016 مسؤوليتها عن محاولة اغتيال القاضي أحمد أبوالفتوح في مدينة نصر، وهو أحد القضاة الثلاثة الذين حكموا على محمد مرسي بالسجن عشرين عاما في عام 2015.

وأعلنت الحركة يوم 9 ديسمبر 2016 مسؤوليتها عن هجوم استهدف نقطة تفتيش على الطريق الرئيسي بالقرب من مجمع أهرامات الجيزة على مشارف القاهرة، أسفر عن مقتل ستة من ضباط الشرطة.

وتورطت حركة حسم في تفجير عبوة ناسفة استهدفت نادى الشرطة بمحافظة دمياط في 4 سبتمبر 2016، والتعدى على كمين العجيزى بمحافظة المنوفية في 21 أغسطس 2016.

وفى 9 سبتمبر 2016، استهدفت الحركة أمين الشرطة صلاح حسن بعدما أطلق عليه النار من سيارة وفروا هاربين وأعلنت حركة حسم وقتها مسؤوليتها عن الحادث الإرهابي، إذ نشرت الحركة الإرهابية على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» صورا خاصة لعملية رصد الشهيد حتى تنفيذ عملية اغتياله.

وعلى مدار السنوات والشهور الماضية أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط ومقتل عدد كبير من أعضاء الحركة خلال مداهمات وضربات استباقية شنتها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بعد التوصل إلى معلومات عن اعتزام أعضاء الحركة بارتكاب جرائم إرهابية خلال بعض المناسبات أو استهداف منشآت.

وأصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما في 11 فبراير 2016 يقضي بحظر حركة حسم ومصادرة أموالها ومقراتها، على خلفية تبنيها أعمالا توصف بالإرهابية في مصر.