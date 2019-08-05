شكرا لقرائتكم خبر عن لعدم التزامهم بمواعيد العمل.. إحالة 45 طبيبًا وممرضًا بمستشفى الرحمانية للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الرحمانية بالتنسيق مع مفتشي الرقابة والمتابعة بتنفيذ حملة مرور مفاجئة على مستشفى الرحمانية، أسفرت عن إحالة عدد21 من الأطباء و24 من الممرضين والمشرفين والإداريين لعدم التزامهم بالحضور في مواعيد العمل الرسمية.

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وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على ضرورة المتابعة المستمرة لكافة المستشفيات العامة والمراكز الطبية والوحدات الصحية والوقوف على أرض الواقع على مدى توافر الإمكانيات والخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة الإنضباط الإداري وتواجد العنصر البشري من أطباء وتمريض وفنيين ومعاونين لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وأكد «المحافظ» استمرار الحملات تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله والتصدي له بقوة القانون والضرب بيد من حديد لكل من يثبت تقصيره أو تقاعسه في أداء عمله والإخلال بواجبه الوظيفي والإنساني تجاه المواطنين بشكل عام والمرضى بشكل خاص.

وشدد «آمنة» على مديرية الصحة والرقابة والمتابعة تكثيف الحملات الرقابية على الوحدات والمنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة للتأكد من حصولها على التراخيص والتزامها بالإشتراطات الصحية اللازمة مع إحكام الرقابة عليها للتأكد من مدى الانضباط الإداري والالتزام بالتعليمات والضوابط الخاصة بنظام العمل واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.