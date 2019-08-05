شكرا لقرائتكم خبر عن «نوار» يعتمد خطة الإذاعة المصرية خلال عيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد محمد نوار، رئيس الإذاعة المصرية، خطة احتفال شبكة البرنامج العام بعيد الأضحى المبارك من فترات مفتوحة وبرامج ومسلسلات إذاعية ومسرحيات، حيث أوضح أن الخطة تعتمد على إبراز مظاهر العيد في كل أنحاء الجمهورية، وكذا استعدادات المحافظات والجهات المعنية لتوفير الخدمات للمواطنين والتوعية الصحية والغذائية، وتوفير سبل الترفيه للجماهير في المتنزهات وأماكن الاحتفال.

وأشار «نوار» إلى أنه يذاع منذ بداية شهر أغسطس وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك مسلسل الكعبة المشرفة في تمام الساعة الخامسة والربع مساء، ومسلسل لبيك اللهم لبيك في السابعة والربع مساء.

وأضاف «نوار» أن شبكة البرنامج العام سوف تقدم فترات مفتوحة طوال أيام العيد ومنها (صباح الخير ياعيدنا الكبير، وأهلا بالعيد)، بالإضافة إلى تطويع برامج الإذاعة للاحتفال بالعيد «ما يطلبه المستمعون في العيد، أيامنا الحلوة، موجة نغم، عيلة مرزوق، أفراح العيد، بالهنا والشفا، عروس العيد».

كما تستضيف الإذاعة مجموعة متميزة من نجوم المجتمع في المجال السياسي والفني والرياضي.

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وفي إطار احتفالات الاذاعة المصرية بعيد الأضحى المبارك، اعتمد محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية خطة احتفال شبكة الإذاعات الموجهة بالعيد.

وأشار «نوار» إلى أن الشبكة ستقوم بإذاعة الأحاديث الدينية عن شعائر الحج وآدابه منذ بداية شهر ذو الحجة وترجمة جميع الأحاديث إلى لغات البث بالشبكة.

وأضاف «نوار» أنه سيتم تقديم برامج وحلقات خاصة للحديث عن مناسك الحج وكذا لقاءات إذاعية بلغات المحطات المختلفة مع أفراد الجاليات الأجنبية المسلمة في مصر عن عادات الاحتفال بعيد الأضحى في بلدانهم ومدى التشابه الثقافي بين مصر وهذه البلدان.

ومن ضمن البرامج «نورت يا عيد، لقاء الأحبة، افعل ولا حرج، الحج يمحو ما قبله».

كما ذكر «نوار» أن محطات الشبكة ستقدم تهنئة الإذاعة المصرية لكل مستمعيها في المناطق الإسلامية بحلول عيد الأضحى المبارك.