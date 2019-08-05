المتحف المصري بالتحرير يبدأ استخدام أجهزة إرشاد صوتي صديقة للبيئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

بدأ المتحف المصري بالتحرير، مساء أمس الأحد، استخدام أجهزة إرشاد صوتي جديدة صديقة للبيئة وأكثر حفاظا على الصحة الإنسانية بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال.

وأوضحت صباح عبد الرزاق مديرة المتحف المصري بالتحرير، أن نظام أجهزة الإرشاد الصوتي الجديدة يتم استخدامها بين المرشدين والمجموعات السياحية المرافقة لهم وذلك للحفاظ على الهدوء داخل المتحف والقضاء على الضوضاء وتداخل أصوات المرشدين بعضهما البعض.

ويعتمد هذا النظام على استخدام أجهزة "Sennheiser" الألمانية وهي أجهزة ذات جودة صوت عالية وأكثر حفاظا على الصحة الإنسانية حيث يجرى تعقيم الــEar Pads الخاص بكل جهاز بعد كل استخدام وقبل إعطائها للزائر الآخر.

وستقوم وزارة الآثار بتطبيق هذا النظام الجديد بجميع متاحف الجمهورية.