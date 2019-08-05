بعثة القوات المسلحة تغادر إلى الأراضى المقدسة لأداء مناسك الحج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

غادرت بعثة الحج التابعة للقوات المسلحة، متجهة إلى الأراضى المقدسة لأداء فريضة الحج لهذا العام، والتى تضم العديد من ضباط وضباط الصف والمتقاعدين وأسرهم وعدد من أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، وسط مشاعر إيمانية صادقة يملؤها الفرحة والرجاء في إتمام المناسك والقبول من الله.

وحرصت القيادة العامة للقوات المسلحة في تنظيمها لبعثة الحج هذا العام مراعاة الكثير من الاعتبارات بدءًا من إستخدام الحاسب الآلي في إجراء القرعة للمتقدمين لأداء المناسك من أبناء القوات المسلحة، سواء بالخدمة أو بالمعاش وأسرهم، وكذا تكريم عدد من أبطال القوات المسلحة تقديرًا لجهودهم في إقتلاع جذور الإرهاب وعرفانًا بما يقدموه من بطولات وتضحيات من أجل الدفاع عن الوطن وصون مقدساته.

وقامت إدارة الشئون المعنوية، بمراجعة كافة إجراءات الإعداد والتجهيز المتميز لبعثة الحج بدءًا من السفر والإقامة والتنقلات والإعاشة اليومية والعلاج بالتنسيق مع السلطات السعودية وتنظيم لقاءات دينية لشرح المناسك والإجابة على إستفسارات أعضاء البعثة أثناء تأدية المناسك من خلال نخبة من كبار العلماء.

فيما عمت جنبات مطار القاهرة الدولي مشاعر الفرحة وقدم ضيوف الرحمن الشكر والإمتنان لقواتهم المسلحة التي تكفلهم بكل رعاية وإهتمام، مشيدين بكافة التيسيرات المقدمة لهم خلال كافة الإجراءات مؤكدين أن أداء فريضة الحج يعد أرقى درجات التكريم.