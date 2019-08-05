انتصار السيسي تعزي الشعب في ضحايا حادث معهد الأورام الإرهابي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نعت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضحايا الحادث الإرهابي بمحيط معهد الأورام.

وكتبت عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، مساء الإثنين: "خالص عزائي لكل المصريين في استشهاد أبنائنا جراء الحادث الإرهابي بمعهد الأورام بالمنيل، وأتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين ولمصرنا الأمن والسلام".

وأعلنت وزارة الداخلية، الإثنين، تفاصيل انفجار معهد الأورام. وقالت في بيان رسمي: "الانفجار نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات أخرى أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه".

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ووفقًا لبيان الداخلية؛ تبين أن السيارة المتسببة في الحادث مُبلَّغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، فيما أشار الفحص الفني إلى أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات أدت لحدوث الانفجار عند التصادم.

فيما أشار بيان رسمي صادر عن وزارة الصحة إلى ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة إلى 20 حالة وفاة، و47 مصابًا.​