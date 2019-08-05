​بالصور.. الآثار تواصل تطوير سور مجرى العيون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

تواصل وزارة الآثار، أعمال ترميم سور مجرى العيون على قدم وساق للانتهاء منها وفقا للجدول الزمني المقرر، وذلك في اطار مشروع الوزارة لترميم المنطقة المحيطة به.

وأكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن وزارة الآثار تولي اهتماما كبيرا لتطوير المنطقة الآثرية واحياءها، وذلك من خلال التنسيق مع جميع الجهات المعنية، بالاضافة إلى خبرات العاملين من الفنيين التابعين لمعهد الحرف الأثرية بقطاع الآثار الاسلامية والقبطية بالوزارة.

Advertisements

وأشار عاطف الدباح مدير المكتب العلمي للامين العام أنه جاري الان استكمال أعمال وضع السياج الخشبية العلوية حول السواقي بمنطقة فم الخليج ، ووضع الابواب الحامية للعقود في الجزء السفلي من السور، والبراطيم الخشبية بالجزء العلوي.

وأضاف الدباح إن أعمال التطوير بدأت الشهر الماضي من موقع مبنى مأخذ المياه الموجود بمنطقة فم الخليج المطلة على نهر النيل، وصيانة نماذج السواقي المقامة أعلى المبنى، وقد جرى تخصص هذا المبنى قديما لرفع المياه من بئر المأخد المتصل بنهر النيل إلى حوض التجميع بقناة المياه عبر قناطر سور مجرى العيون والممتدة من فم الخليج حتى ميدان السيدة عائشة، لترفع المياه إلى خزانات التجمع داخل القلعة عن طريق دواليب نقل المياه.

وجدير بالذكر أن سور مجرى العيون أن الشاه السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي، وجدد السلطان الناصر محمد بن قلاوون تجديدًا كاملًا سنة 712 هـ - 1312 م، وأقام لها السلطان الغوري خلال حكمه مأخذًا للمياه به 6 سواق بالقرب من مسجد السيدة عائشة