انفجار معهد الأورام.. ماذا حدث؟ -فيديوجرافيك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، دوي انفجار في محيط المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة، بمنطقة كورنيش المنيل، ما أسفر عن وفاة 20 شخصًا وإصابة 30 آخرين.

البداية

هرعت سيارات الإسعاف لموقع الانفجار وفرضت الشرطة كردونًا أمنيًا في محيط معهد الأورام بمنطقة القصر العيني.

وقال مصدر أمنى إن الإدارة العامة لغرفة الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا بنشوب حريق في محيط معهد الأورام على كورنيش النيل بمنطقة قصر العيني، وتواصل الحماية المدنية السيطرة على الحريق.

الصحة تعلن حصيلة أولية للضحايا

وأعلنت وزيرة الصحة والسكان في تصريحات صحفية في أعقاب الحادث، الدفع بـ42 سيارة إسعاف فور وقوع انفجار أمام معهد الأورام بمنطقة القصر العيني.

وأضافت الوزيرة في تصريحات تليفزيونية، أن إجمالي الإصابات 32 إصابة بها حالات شديدة الخطورة، و17 جثة وكيش به أشلاء، معلنة أنه يجري البحث عن جثث أخرى في المياه المقابلة لمعهد الأورام.

علاج المصابين في معهد ناصر

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ووجهت الوزيرة، بنقل جميع المصابين إلى مستشفى معهد ناصر لتلقي الرعاية اللازمة، مضيفًا أن الوزيرة قامت فور وقوع الحادث بزيارة المصابين بالمعهد للوقوف على حالتهم الصحية، متمنيةً لهم الشفاء العاجل.

كما شددت الوزيرة على رفع درجة الاستعداد للحالة القصوى، حيث تم استدعاء الأساتذة والاستشاريين من كافة التخصصات خاصةً الجراحات الدقيقة، كما اطمأنت على أرصدة الدم بالمستشفى، وجاهزيتها لتقديم كافة أوجه الرعاية للمصابين.

ارتفاع الوفيات لـ20

لاحقًا أعلنت وزارة الصحة، ارتفاع الضحايا إلى 20 حالة وفاة، و47 مصابًا.

وقالت الوزارة، إن الوضع الصحي للمصابين مطمئن بشكل عام، باستثناء 3 حالات خطرة بالرعاية المركزة، مشيرةً إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 20 حالة وفاة بينهم 4 مجهولين وكيس أشلاء.

تفجير إرهابي

أعلنت وزارة الداخلية، عصر الإثنين، تفاصيل انفجار معهد الأورام. وقالت في بيان رسمي: "الانفجار نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات أخرى أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه".

ووفقًا لبيان الداخلية؛ تبين أن السيارة المتسببة في الحادث مُبلَّغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، فيما أشار الفحص الفني إلى أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات أدت لحدوث الانفجار عند التصادم.