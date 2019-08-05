"تفاصيل انفجار معهد الأورام وإحالة 11 متهمًا للمحاكمة بتهمة التخابر".. نشرة الحوادث

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الإثنين، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

"حسم" وسيارة مفخخة.. الداخلية تعلن تفاصيل "انفجار معهد الأورام"

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، تفاصيل انفجار معهد الأورام، وقالت الوزارة في بيان اليوم الإثنين، إن الانفجار نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات أخرى أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه.

وكشفت الوزارة في بيان رسمي أن الأجهزة المعنية انتقلت وبإجراء الفحص والتحري وجمع المعلومات، توصلت لتحديد السيارة المتسببة في الحادث وتحديد خط سيرها، وتبين أنها إحدى السيارات المُبلَّغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر.

تجديد حبس 6 متهمين ضُبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة في البدرشين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، حبس 6 متهمين ضبط بحوزتهم أسلحة نارية وذخيرة ومواد مخدرة في مركز البدرشين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ألقت القبض على كلًا من "عزام. ع" 30 سنة عاطل، وشقيقه "سيد. ع" 25 سنة، وبحوزتهما فرد خرطوش، و6 قطع من مخدر الحشيش، و"سمير. م" 52 سنة سائق، وشقيقه "نادر. م" 31 سنة، وبحوزتهما 28 لفافة من مخدر الهيروين.

بينهم 4 ليبيين.. النائب العام يحيل 11 متهمًا للمحاكمة بتهمة التخابر لصالح داعش

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 11 متهمًا بينهم 4 ليبيين الجنسية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لارتكابهم جريمة التخابر لدى جماعة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها.

وأضاف التحقيقات أن الجرائم سالفة الذكر وقعت باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.

الداخلية: السيارة المتسببة في حادث "معهد الأورام" كان بها كمية متفجرات

أعلنت وزارة الداخلية أن التحريات المبدئية في حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة، توصلت إلى أن السيارة المتسببة في الحادث كان بها كمية من المتفجرات.

وقالت الداخلية في بيان لها، منذ قليل، إن السيارة المتسببة في الحادث كان يتم نقلها لأحد الأماكن وبها متفجرات، تمهيدا لتنفيذ عمليات إرهابية.

تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين بقضية "عنف الظاهر" لـ1 سبتمبر

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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة متهمين اثنين في إعادة إجراءات محاكمتهما في قضية "أحداث عنف الظاهر"، لجلسة 1 سبتمبر المقبل لتعذر حضور المتهمين.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد، وسكرتارية معتز مدحت.

بالأسماء.. الجزء الأول من حركة تنقلات "قضاة الاستئناف"

اعتمد مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبدالله عصر، اليوم الإثنين، الحركة القضائية الجديدة لعام 2019 / 2020.

وتشمل الحركة تعيين وترقية وندب نواب ورؤساء محاكم الاستئناف.

وقرر المجلس، ترقية 322 مستشارا إلى درجة رئيس محكمة، وترقية 338 مستشارا إلى درجة نائب استئناف، كذلك ترقية 350 رئيس محكمة إلى درجة مستشار .

مجلس الدولة يبدأ في تلقي التظلمات على الحركة القضائية 2019-2020

حدد المجلس الخاص بمجلس الدولة، أسبوعين لتلقي التظلمات على الحركة القضائية الجديدة لعام 2019 -2020، بدأت اليوم الإثنين وتستمر حتى 19 أغسطس الجاري.

وقال المستشار فؤاد عبدالفتاح نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام، إن الحركة القضائية للعام القضائي 20192020، تم فيها مراعاة سرعة الفصل في القضايا المتنوعة وبصفة خاصة المنازعات الضريبية، ومنازعات الاستثمار واسترداد أراضي الدولة تحقيقًا لمبدأ العدالة الناجزة.

ضبط مسئول عهدة لاتهامه بالاستيلاء على 13 مليون جنيه في الأقصر

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر، أحد الأشخاص، لقيامه بممارسة نشاط غير قانوني في مجال توظيف الأموال واستيلائه على أكثر من 13 مليون جنيه.

تلقى قسم شرطة الأقصر بمديرية أمن الأقصر، بلاغًا من خمسة أشخاص جميعهم مقيمين بمحافظة الأقصر، بتضررهم من "مسئول عهدة" 53سنة-مقيم ببندر الأقصر، لقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية قدرها 13مليون و815 جنيه، مقابل تشغيلها بإحدى شركات النقل والمواصلات والنقل الجماعي وأعمال المقاولات وقطع الغيار، نظير أرباح مُجزية، وأن تلك المبالغ تم تسليمها للمشكو في حقه منذ عام 2014م وحتى تاريخه على دفعات.

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل طبيب بمسكنه بدار السلام

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، لغز العثور على جثة طبيب بمسكنه بدار السلام، وبها عدة طعنات متفرقة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل وربة منزل، بدافع السرقة.

تلقى قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا بالعثور على جثة أحد الأشخاص بمسكنه بدائرة القسم، وبها عدة طعنات متفرقة، وبعثرة محتويات الشقة وعدم وجود متعلقاته الشخصية.