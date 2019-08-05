محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي: أمرت نيابة حلوان، بإحالة عاطلين لمحكمة الجنايات، بتهمة الإتجار في المخدرات. تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغًا من الأهالي، يفيد قيام عاطلين ببيع المواد المخدرة بدائرة القسم، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم القبض عليهما وبحوزتهما 220 جرام هيروين وحشيش، و340 قرصًا مخدرًا، تم اقتيادهما إلى القسم، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأمرت النيابة بحبس المتهمين واحالتهم للجنايات.

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كانت هذه تفاصيل خبر إحالة عاطلين للجنايات لاتهامهما بحيازة هيروين وحشيش قبل توزيعها بحلوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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