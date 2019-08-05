أخبار مصر | قرينة الرئيس: خالص عزائي للمصريين في استشهاد أبنائنا جراء الحادث الإرهابي بمعهد الأورام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرينة الرئيس: خالص عزائي للمصريين في استشهاد أبنائنا جراء الحادث الإرهابي بمعهد الأورام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس، التعازي في شهداء حادث معهد الأورام الإرهابي الذي نتج عن استشهاد 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين.

وكتبت خلال الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،: "خالص عزائي لكل المصريين في استشهاد أبنائنا جراء الحادث الإرهابي بمعهد الأورام بالمنيل، وأتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين ولمصرنا الأمن والسلام".