أخبار مصر | قرينة الرئيس: خالص عزائي للمصريين في استشهاد أبنائنا جراء الحادث الإرهابي بمعهد الأورام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرينة الرئيس: خالص عزائي للمصريين في استشهاد أبنائنا جراء الحادث الإرهابي بمعهد الأورام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قدمت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس، التعازي في شهداء حادث معهد الأورام الإرهابي الذي نتج عن استشهاد 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين.
وكتبت خلال الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"،: "خالص عزائي لكل المصريين في استشهاد أبنائنا جراء الحادث الإرهابي بمعهد الأورام بالمنيل، وأتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين ولمصرنا الأمن والسلام".
وكانت كشفت وزارة الداخلية، عن أنه في إطار فحص حادث انفجار إحدى السيارات بمنطقة القصر العيني أمام "معهد الأورام"، والذي تبين من الفحص المبدئي أنه نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بـ3 سيارات وذلك في أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه، فقد انتقلت الأجهزة المعنية وأجرت الفحص والتحري وجمع المعلومات، وتوصلت لتحديد السيارة المتسببة في الحادث وتحديد خط سيرها، حيث تبين إنها إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، كما أشار الفحص الفني أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات أدى حدوث التصادم إلى انفجارها.
وأشارت التقديرات إلى أن السيارة كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.
وتوصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات إلى وقوف حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة استعداداً لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.
وجار استكمال عمليات الفحص والتحري وجمع المعلومات وتحديد العناصر الإرهابية المتورطة في هذا التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وأعلنت وزيرة الصحة والسكان، ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة إلى 20 حالة وفاة، و47 مصابا.