أخبار مصر | غدا.. وزارة النقل توقع عقد صيانة قطارات الخط الثاني للمترو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. وزارة النقل توقع عقد صيانة قطارات الخط الثاني للمترو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة القومية للأنفاق، أن غدا الثلاثاء، سيتم توقيع اتفاقية عقد لتقديم خدمات الصيانة لـ ٦ قطارات للخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة الكبرى لمدة ثمان سنوات صيانة.

وأوضح اللواء عصام والي رئيس مجلس إدارة الهيئة، أنه سيتم أيضا عمل عمرة شاملة مع شركة هيونداى روتيم الكورية.

وأضاف والي، أن ذلك سيشمل أيضا توقيع اتفاقية عقد لتقديم خدمات الصيانة لـ ٢جرار للخط الثانى لمترو الأنفاق لمدة ثمان سنوات صيانة وعدد (١) عمرة شاملة مع شركة سوكوفير الفرنسية.