أخبار مصر | في إطار المسؤولية المجتمعية.. "الخليج 365" تطلق حملة لدعم مركز الأورام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في إطار المسؤولية المجتمعية.. "الخليج 365" تطلق حملة لدعم مركز الأورام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في إطار المسؤولية المجتمعية والواجب الوطني، أطلقت بوابة الخليج 365، حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لدعم مركز الأورام، وذلك بعد الحادث الأليم الذي تعرض له المعهد أمس وأسفر عن وفاة 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين.

صدر القرار من الكاتب الكبير عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير الخليج 365، والدكتور مصطفى ثابت رئيس التحرير التنفيذي.

وتدعوكم بوابة الخليج 365، بالتبرع لمعهد الأورام، وذلك عن طريق إرسال رسالة بها ٧٧٧ على رقم ٩٧٩٧، أو رقم ٧٧٧ عن طريق شبكة فوري، أو حساب رقم ٧٧٧ بجميع البنوك المصرية والبريد المصري.

وكانت كشفت وزارة الداخلية، عن أنه في إطار فحص حادث انفجار إحدى السيارات بمنطقه القصر العيني أمام "معهد الأورام"، والذي تبين من الفحص المبدئي أنه نتيجه تصادم إحدى السيارات الملاكي بـ3 سيارات وذلك في أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه، فقد انتقلت الأجهزة المعنية وأجرت الفحص والتحري وجمع المعلومات، وتوصلت لتحديد السيارة المتسببة في الحادث وتحديد خط سيرها، حيث تبين إنها إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، كما أشار الفحص الفني أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات أدى حدوث التصادم إلى انفجارها.

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وأشارت التقديرات إلى أن السيارة كان يتم نقلها إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.

وتوصلت التحريات المبدئية وجمع المعلومات إلى وقوف حركة حسم التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية وراء الإعداد والتجهيز لتلك السيارة استعداداً لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية بمعرفة أحد عناصرها.

وجار استكمال عمليات الفحص والتحري وجمع المعلومات وتحديد العناصر الإرهابية المتورطة في هذا التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأعلنت وزيرة الصحة والسكان، ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار الذي وقع أمام معهد الأورام بالقاهرة إلى 20 حالة وفاة، و47 مصابا.