أخبار مصر | "أحمرار الغروب".. تعرف على الأسباب والتفسير العلمي للظاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أحمرار الغروب".. تعرف على الأسباب والتفسير العلمي للظاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لاحظ سكان القاهرة الكبرى ظاهرة فلكية تتمثل في "أحمرار الغروب"، هذا المشهد الفلكي والظاهرة البصرية الجوية تتشكل عندما تصطدم أشعة الشمس وهي تحت الأفق بنحو 1-6 درجات بسحب عالية جدًا وغير عادية أو مألوفة أو مشاهدة بالعين المجردة نظراً لبعدها وارتفاعها الشاهق والذي يصل لنحو 80 كيلومتر، وبالتالي تنعكس بهذا المشهد البديع الآن.

وتعرف هذه الظاهرة علميًا باسم تشتت الضوء، حيث تتغير جزيئات وحبيبيات صغيرة بالغلاف الجوي تجاه أشعة الشمس وتتسبب في تشتتها، ما يؤثر في لون الضوء بالسماء اعتمادًا على طول موجته وحجم الجزيئات في الغلاف الجوي وطول موجة الضوء يحدد لونه وطاقته، فأمواج الضوء القصيرة الزرقاء والبنفسجية تتشتت أكثر من باقي الألوان، وأمواج الضوء الطويلة الحمراء تكون الأقل تشتتا وبالتالي تظهر السماء بلون قريب للأحمر.