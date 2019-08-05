شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. محافظ كفر الشيخ يصدر حركة تنقلات رؤساء المراكز والمدن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، القرار رقم 14602 لسنة 2019م، بحركة رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن بالمحافظة طبقاً لمعدلات العمل وتقييم الآداء وخدمات المواطنين، وبعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى ما يقتضيه الصالح العام، وذلك بتكليف الآتي آسمائهم لشغل وظيفة رئيس الوحدة المحلية للمركز والمدن بدائرة المحافظة وجاءت كالتالي : اللواء شعبان مبروك، رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ. اللواء خالد حسن مرسي، رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق. المهندسة عايدة عطية عباس ماضي، رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدى سالم. المحاسب فادى عبدالفضيل شميس، رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا. المهندس طلعت عبدالقادر عبدالوهاب، رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول. واللواء على عبدالقادر محمود صلاح، رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض. Advertisements والمحاسب على إبراهيم أحمد سلامة، رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة قلين. والمهندس راشد السيد بيومي شرف الدين رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه. والمهندس استفتاح على إسماعيل أبوإبراهيم رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس. والمحاسب هاني محمد يوسف أحمد، رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم. والمحاسب هاني إبراهيم الصنفاوي، رئيساً للوحدة المحلية لمدينة سيدي غازي. والمحاسب نصر عبدالهادي عبدالله نصر، رئيساً للوحدة المحلية لمدينة برج البرلس. المحاسب محمد أحمد محجوب، رئيساً لمدينة مصيف بلطيم. كما تضمن القرار، إنهاء تكليف المحاسب عبدالمحسن أنور الأودن، من العمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، وعودته إلى جهة عمله الأصلية بمديرية الشباب والرياضة بناءً على طلبه ويلغى ما يخالف هذا القرار، وعلى جميع جهات الإختصاص تنفيذ القرار كل فيما يخصه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء.. محافظ كفر الشيخ يصدر حركة تنقلات رؤساء المراكز والمدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.