شكرا لقرائتكم خبر عن خلال ساعات.. وزير التنمية المحلية يعتمد حركة تنقلات كبيرة في المحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعتمد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، خلال ساعات، حركة تنقلات كبيرة لقيادات الإدارة المحلية، بهدف ضخ دماء جديدة في العمل بالمحافظات، بما يساعد على الارتقاء وتحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت مصادر مطلعة داخل الوزارة، لـ«المصري اليوم»، أن الوزير عكف الفترة السابقة على إجراء تقييم ومتابعة لأداء كل القيادات المحلية من سكرتيري عموم وسكرتيري عموم مساعدين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء بالمحافظات لتصعيد المتميز منهم ومحاسبة المقصرين بما يساعد في دفع عجلة التنمية على أرض المحافطات والحصول على رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

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وأضافت المصادر أن حركة التنقلات تتضمن الدفع بعدد من القيادات الشابة من المتميزين في العمل المحلي والتي تستطيع تنفيذ المهام المطلوبة خلال الفترة المقبلة من التجرد والتفاني في العمل والتواجد بين المواطنين في الشارع بصورة مستمرة وسرعة الاستماع لمشاكلهم والعمل على ايجاد الحلول لها، مشيرة إلى أن الحركة تتضمن تصعيد عدد من سكرتيري العموم المساعدين بالمحافظات إلى سكرتيري عموم، وتعيين عدد من رؤساء الأحياء والمراكر والمدن المتميزين سكرتيري عموم مساعدين.

وكشفت المصادر عن نقل عدد من رؤساء المدن والأحياء إلى مواقع آخري بنفس المحافظة التي يعملون بها ومحافظات آخري، بالاضافة إلى نقل بعض القيادات المحلية إلى وظائف إدارية غير قيادية.

جدير بالذكر أن اللواء محمود شعراوي كان قد قرر أن تصدر حركات تنقلات قيادات الإدارة المحلية مرتين في العام الأولي في شهر فبراير والأخري في شهر أغسطس من كل عام، لضمان تحقيق الإستقرار في منظومة القيادات وإعطاء فرصة للقيادات للتقييم.