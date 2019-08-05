شكرا لقرائتكم خبر عن موسى مصطفى موسى عن انفجار معهد الأورام: استهداف المصريين لن نتجاوز عنه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدان المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، الحادث الإرهابي الذي استهدف المدنيين والذى شهده محيط معهد الأورام بمنطقة المنيل، نتيجة تصادم سيارة محملة بمواد متفجرة في سيارات أخرى.

وأكد «موسى» في بيان، الاثنين، أن الحادث استهدف مواطنين أبرياء وأطفال ومرضى عزل، مضيفًا أن استهداف مصر والمصريين لن يمر ولن نتجاوز عنه أو نتسامح معه، وأن مصر ماضية في حربها على الإرهاب وميليشياته وداعميه وماضية في خطوات التقدم والتنمية والبناء والإنجاز ولن تنجح قوى الشر والإرهاب في إيقاف أو تعطيل المسيرة.

وذكر المرشح السابق أن هذا الحادث الإرهابي لن يؤثر على مسيرة تنموية تسابق الزمن وتتحدى الصعاب في كل المجالات، وإرادة وطنية لا تلين وجيش عظيم يزود عن الوطن يحميه ويبنيه وشرطة باسلة تقدم المثل والرمز كل يوم وعلى مدار الساعة وشعب صابر وعنيد يعلم حجم التحديات والمخاطر ويقف مع قائده الرئيس عبدالفتاح السيسي ويدعمه.