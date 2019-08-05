شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من قطر على انفجار معهد الأورام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت دولة قطر بيانًا بشأن الحادث الإرهابي الذي وقع بمنطقة المنيل في العاصمة المصرية القاهرة، وأدى إلى سقوط قتلى وعشرات الجرحى.

وأعربت قطر في البيان المنشور على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية القطرية «عن إدانتها واستنكارها الشديدين للانفجار»، مجددة «موقفها الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب».

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وعبرت قطر عن «تعازيها لذوي الضحايا والشعب المصري وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل».

وقالت وزارة الداخلية الاثنين، إن كمية من المتفجرات في سيارة كانت معدة لتنفيذ عملية إرهابية أدت إلى انفجار وقع الليلة الماضية أمام مستشفى في وسط القاهرة وأودى بحياة 20 شخصًا.

واتهمت الوزارة في بيان «حركة حسم» التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، بتجهيز السيارة بالمتفجرات تمهيدا لنقلها «إلى أحد الأماكن لاستخدامها في تنفيذ إحدى العمليات الإرهابية».

وأعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي في صفحتيه على فيسبوك وتويتر عن تعازيه للشعب المصري «ولأسر الشهداء الذين سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي الجبان». وقال إن بلاده عازمة على «مواجهة الإرهاب الغاشم واقتلاعه من جذوره».