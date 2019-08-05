شكرا لقرائتكم خبر عن على هامش زيارة السلطان بلقية.. مصر وبروناي توقعان مذكرة تعاون اقتصادي وفني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور أمين ليو عبدالله، وزير المالية والاقتصاد بسلطنة بروناي، اليوم، الاثنين، مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والفني بين مصر وسلطنة بروناي.

وأكدت الدكتورة سحر نصر أن مذكرة التفاهم تم توقيعها على هامش زيارة السلطان حسن بلقية، سلطان بروناي، لمصر، والتي ستفتح مجالات وآفاق جديدة للتعاون بين البلدين، مشيرة إلى امتلاك البلدين إمكانيات كبيرة لدفع التعاون الثنائي في كثير من المجالات، ما يحقق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في البلدين.

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وذكرت الوزيرة أن مذكرة التفاهم تنص على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وإنشاء مشروعات مشتركة بين شركات القطاعين العام والخاص، وتعزيز الروابط وتبادل الزيارات التجارية والاستثمارية والبعثات بين المسؤولين، والمشاركة في المعارض التجارية والمعارض التي تقام في كلا البلدين، وتبادل الخبرات، خاصة في مجالات الاستثمار والتدريب وتكنولوجيا المعلومات، كما نصت المذكرة على تقديم المنح الدراسية للطلاب في مختلف مستويات التعليم ذات الصلة بالمجالات الاقتصادية والفنية.

وقدمت الوزيرة، عرض بالفرص الاستثمارية المتاحة بخريطة مصر الاستثمارية لوفد بروناوي، خاصة المشروعات القومية الكبرى كالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرة إلى الإصلاحات التشريعية والتنفيذية التي قامت بها مصر لرجال الأعمال والشركات ببلادهم، وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تشجع بروناي على ضخ استثمارات في مصر.

وأعرب الدكتور أمين ليو عبدالله، وزير المالية والاقتصاد بسلطنة بروناي، عن تطلع بلاده لتعزيز أواصر التعاون مع مصر على كافة الأصعدة، كدولة محورية في العالمين العربي والإسلامي، بالإضافة إلى كونها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي.

وأشار إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم هي بداية جديدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، التي من المتوقع أن تشهد تطورا كبيرا خلال الفترة المقبلة، ومن المؤكد أن مذكرة التفاهم ستكون لها دور في المستقبل الاقتصادي للبلدين.