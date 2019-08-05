شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة عيد الأضحى.. محافظ بني سويف يفتتح شادر لحوم بأسعار مخفضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، شادرًا لبيع اللحوم البلدي والمستوردة والأضاحي الحية، بأسعار مخفضة تصل إلى 20%، والذي يستمر حتى 10 أغسطس الحالي، ضمن خطة استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، في حضور اللواء تامر أبوالنجا، السكرتير العام المساعد ورئيس لجنة المنافذ، وعلي يوسف رئيس مدينة بني سويف، ووصفي ميخائيل، مدير عام التموين، والدكتور طارق الوكيل، مدير عام الطب البيطري، والدكتور علاء سعيد مدير إدارة التعاون بالمحافظة.

وتفقد المحافظ الشادر الذي أقامته المحافظة بجوار الصالون الأخضر بمدينة بني سويف تحت مسمى «أضحى مبارك»، ويشترك فيه: التموين وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومنافذ أمان، الغرفة التجارية والطب البيطري، حيث يوفر الشادر اللحوم البلدية الطازجة والسوداني والبرازيلي «مبردة ومجمدة»، بأسعار متفاوتة تناسب كافة فئات المواطنين، وتبدأ من 65 إلى 100 جنيه للكيلو، وهي (100 جنيه لكيلو اللحوم البلدية الطازجة، و85 جنيه للحوم السودانية المبردة الطازجة، و65 جنيه للحوم البرازيلية المجمدة)، بالإضافة إلى تشكيلة متنوعة من السلع الغذائية من: الزيت، السكر، الدجاج، الأسماك، الأرز، والمكرونة وغيرها من السلع الغذائية الأخرى بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق لتخفيف العبء عن محدودي الدخل من المواطنين.

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وعلى هامش تفقده للشادر، أكد المحافظ المستشار هاني عبدالجابر على أن المحافظة قد أتمت استعداداتها مبكرا لاستقبال العيد من خلال تنفيذ حزمة من الإجراءات، تضمنت رفع درجة الاستعداد القصوى في الخدمات والمرافق الحيوية، وتشكيل غرف عمليات فرعية بالوحدات المحلية والمديريات وربطها بغرفة العمليات الرئيسية لمتابعة مستوى الخدمات خلال العيد، بالإضافة إلى توفير خطوط ساخنة لاستقبال شكاوى ومطالب المواطنين في الخدمات، بجانب تكثيف الحملات البيطرية على المجازر للتأكد من تنفيذ كافة الإجراءات الصحية، وتكثيف حملات الرقابة التموينية على الأسواق للمرور على المحال والشوادر ومصانع إنتاج اللحوم وثلاجات حفظ اللحوم للتأكد من صلاحية المعروض من اللحوم.

وأشار المحافظ إلى أنه تم تخصيص 69 سيارة إسعاف موزعة على المراكز السبعة منتشرة على الطرق وأمام الحدائق والمتنزهات العامة والأماكن الحيوية، فضلا عن التنسيق مع الأوقاف لتجهيز وفرش 137 ساحة لأداء صلاة العيد على مستوى مدن ومراكز المحافظة، لافتا إلى أنه ستتم ترجمة خطبة العيد بلغة الإشارة بالمساجد الرئيسية على مستوى المدن السبع، أسوة بما تم في خطبة صلاة عيد الفطر.

كما نوه المحافظ عن خطة المحافظة لزيادة المعروض من السلع خلال العيد، حيث تم افتتاح 11 منفذ بيع بالقرى، لبيع السلع الأساسية والغذائية بسعر الجملة (سكر، زيت، سمن، أرز، مكرونة، لحوم ....)، فضلا عن المنافذ المتنقلة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والبالغ عددها 20 سيارة، ومنفذين للشركة المصرية لتجارة الجملة و4 منافذ متحركة لشباب الخريجين تابعة للمنافذ التسويقية لوزارة التموين محملة باللحوم والدواجن، إضافة إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التموين لمضاعفة الكميات المعروضة من السلع بفروع الشركة المصرية لتجارة الجملة وفروعها بالمدن السبع.