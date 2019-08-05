شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاص بقانون رقم 141 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017. 30 مكرر د تامين by Bassam Mharan on Scribd

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