شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير غرفة العمليات المركزية لامتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الدبلومات المدارس الفنية «صناعي وزراعي وتجاري وفندقي»، الاثنين، امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2018/2019.

وقال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن جميع المنتدبين للجان الامتحانات قد حضروا لمراجعة الأوراق الامتحانية في المواعيد المحددة لكل منهم، ومراجعتها وتحرير محاضر تفيد بعدم وجود أخطاء مطبعية أو فنية، وأن زمن الإجابة وفقًا لما ورد في جداول الامتحانات.

وتلقت غرفة عمليات التعليم الفني عدة ملاحظات التي لم تؤثر على سير العملية الامتحانية، أبرزها ضبط واقعتين غش الكتروني بمحافظة كفر الشيخ، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.