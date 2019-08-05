شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة: تعيين إبراهيم أمين مساعدًا لرئيس الجهاز لشؤون المديريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قرارًا بتعيين إبراهيم أمين مساعدًا لرئيس الجهاز لشؤون المديريات.

وإبراهيم أمين كان يشغل منصب معاون رئيس الجهاز وهو حاصل على ليسانس الشريعة والقانون من جامعة الأزهر عام 2006، كما حصل على ماجستير القانون العام والعلوم الإدارية من كلية الحقوق جامعة القاهرة في عام 2009، كما أنه على وشك مناقشة رسالة الدكتوراة في الإدارة العامة من جامعة القاهرة.

وترأس لجنة متابعة إنشاءات مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، كما مثل الجهاز في اجتماعات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، والتى عقدت ببيروت والقاهرة لمناقشة وإقرار مسودة الإطار العربي المشترك لكفاءات الكوادر العليا في القطاع العام من منظور السياسات العامة وخطة التنمية المستدامة 2030.