"قضايا الدولة" تدين حادث معهد الأورام وتنعي الشهداء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
أدان المستشار حسين عبده خليل، رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة ومستشارو الهيئة، الحادث الإرهابي الأليم الذي وقع أمس بالقرب من معهد الأورام بمنطقة المنيل.
وقال المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسم الهيئة، في بيان اليوم الإثنين، إن قضايا الدولة تدين الحادث الإرهابي وتنعى الشهداء وتعرب عن خالص تعازيها لأسر الضحايا سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.
وأكدت الهيئة أن مثل تلك الأعمال الخسيسة لا تزيد الشعب المصري إلا تماسكا وعزما أكيداً على استكمال مسيرة التقدم والتنمية تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
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