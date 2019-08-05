شارك| دفتر عزاء لشهداء "انفجار معهد الأورام"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

تصوير- أحمد جمعة وعلاء أحمد وأحمد الشيخ ومحمد حسام الدين وفريد قطب:

تتقدم مؤسسة أونا للصحافة والإعلام والتي تضم مواقع (الخليج 365 - يلا كورة - كونسلتو) بخالص العزاء لأسر شهداء التفجير الإرهابي الذي وقع، أمس الأحد، أمام معهد الأورام بوسط القاهرة، ما أدى إلى استشهاد 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين.

وأعلنت وزارة الداخلية، الإثنين، تفاصيل انفجار معهد الأورام. وقالت في بيان رسمي: "الانفجار نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات أخرى أثناء محاولة سيرها عكس الاتجاه".

ووفقًا لبيان الداخلية؛ تبين أن السيارة المتسببة في الحادث مُبلَّغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، فيما أشار الفحص الفني إلى أن السيارة كان بداخلها كمية من المتفجرات أدت لحدوث الانفجار عند التصادم.

فيما أشار بيان رسمي صادر عن وزارة الصحة إلى ارتفاع عدد ضحايا حادث الانفجار الذي وقع في حي المنيل إلى 20 حالة وفاة، و47 مصابًا.